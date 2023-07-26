Карпин — о матче с «Рубином»: было желание выпустить академию, чтобы 0:10 проиграли

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался на тему запрета участия некоторых игроков клуба в матчах. Сегодня его команда встречается с «Рубином» в Кубке России.

«Есть ли какие-то новости насчёт регистрации новичков? Новости есть. Не заявили новичков. Какие ещё новости? А там, что как движется, движется ли вообще — это уже вопрос не ко мне. Вопрос, наверное, к руководству. Понятно, что я этим не занимаюсь. Честно говоря, было желание выпустить академию, чтобы 0:10 проиграли. Тогда, может, обратит внимание РФС, прежде всего. Взаимодействие с ФИФА должно быть не у клубов, а у РФС, но я так понимаю, что никаких движений не происходит. Всем по барабану на то, что происходит с этими банами. Окей. Не впервой нам.

Почему не выпустил состав из академии? Нельзя по регламенту. Максимум пять футболистов из дубля можно выпускать», — сказал Карпина в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что некоторые игроки ростовчан не могут участвовать в матчах из‑за запрета ФИФА. У клуба возникли проблемы с переводом денег «Норрчёпингу» за трансфер нападающего Понтуса Альмквиста.