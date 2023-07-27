Главный тренер «Интер Майами» высказался о массовом уходе болельщиков после замены Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о том, что болельщики стали массово покидать стадион после замены нападающего Лионеля Месси в матче Кубка Лиг MLS + MX с «Атлантой Юнайтед» (4:0).

«На самом деле я не заметил. Месси — игрок мирового уровня, некоторые болельщики, возможно, пришли сюда только для того, чтобы увидеть его, но он предпочел бы, чтобы болельщики остались до конца и аплодировали команде, но я также могу это понять», — приводит слова Мартино ESPN.

Напомним, в этой встрече Месси оформил дубль и отметился результативной передачей. Форвард был заменён на 78-й минуте матча. Таким образом, в двух матча за «Интер Майами» Месси забил три гола и сделал результативную передачу.

Фанаты покидают стадион «Интер Майами» после замены