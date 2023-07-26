10 культовых празднований Месси. Поцелуй бутсы или издевательство над фанатами «Реала»?

Пальцы в небо

Самое частное празднование голов в исполнении Месси. Селия Оливера Куччиттини – человек, которому посвящён каждый из этих мячей: это бабушка Месси, которая скончалась в 1998 году. Именно она вдохновила юного Лео играть, водила его на матчи и сыграла огромную роль в его карьере.

«Я много думаю о ней, мне бы хотелось, чтобы она была здесь, на стадионе, наблюдала за мной, наслаждалась этим, – говорил он ESPN. – Она дала нам всё, я и мои двоюродные братья боролись за то, чтобы спать в её доме. Она заботилась обо всех нас. Я не могу сказать что-то конкретное – это больше о её характере, о том, как она относилась к нам, как любила нас. Я посвящаю ей свои голы и свои трофеи. Я хочу, чтобы она была здесь, но она покинула нас прежде, чем смогла увидеть мой успех».