10 культовых празднований Месси. Поцелуй бутсы или издевательство над фанатами «Реала»?

Лионель Месси забил уже три мяча в США, один из которых он отпраздновал нетипичным для него образом. Решили вспомнить все культовые празднования аргентинца, а вам предлагаем выбрать самое крутое и наиболее историческое. Используйте стрелки▼▲, чтобы передвигать позиции выше и ниже, а в комментариях пишите, почему вы сделали тот или иной выбор.
«Смотрите, фанаты «Реала»
В сезоне-2016/2017 «Барса» обыграла «Реал» со счётом 3:2 на «Бернабеу» – победный гол на 92-й минуте забил Месси. После того как мяч оказался в воротах, Лео побежал к толпе фанатов «Реала», снял свою майку и показал им, кто здесь главный. Для Месси этот гол стал значимым ещё и потому, что он был 500-м по счёту за «Барселону» во всех соревнованиях.
Пальцы в небо
Самое частное празднование голов в исполнении Месси. Селия Оливера Куччиттини – человек, которому посвящён каждый из этих мячей: это бабушка Месси, которая скончалась в 1998 году. Именно она вдохновила юного Лео играть, водила его на матчи и сыграла огромную роль в его карьере.
«Я много думаю о ней, мне бы хотелось, чтобы она была здесь, на стадионе, наблюдала за мной, наслаждалась этим, – говорил он ESPN. – Она дала нам всё, я и мои двоюродные братья боролись за то, чтобы спать в её доме. Она заботилась обо всех нас. Я не могу сказать что-то конкретное – это больше о её характере, о том, как она относилась к нам, как любила нас. Я посвящаю ей свои голы и свои трофеи. Я хочу, чтобы она была здесь, но она покинула нас прежде, чем смогла увидеть мой успех».
Послание ван Галу
В четвертьфинале ЧМ Месси, реализовав пенальти на 73-й минуте встречи с Нидерландами, подбежал к скамейке запасных сборной соперника и отпраздновал забитый мяч, приложив руки к ушам. Таким празднованием голов был известен бывший аргентинский футболист Хуан Роман Рикельме – у него был конфликт с ван Галом в «Барселоне». Нидерландский специалист настаивал, чтобы Рикельме играл не на своей позиции, против чего был сам аргентинец.
После матча Месси высказался – точнее, откровенно наехал на ван Гала: «Я не люблю, когда он говорит перед матчами. Перед матчем он начал провоцировать, сталкивать нас, говорить вещи, которые не являются частью футбола. Я уважаю всех в этом мире и хотел бы, чтобы меня уважали в ответ. Тренер соперника нас не уважал. Это «горячий» момент, который остался в матче».
Руки в стороны
Ещё одно из самых частых празднований голов Месси – это распростёртые в стороны руки. В «Барселоне» он часто так отмечал мячи прямо перед фанатами.
Прыжок на партнёра
Свой самый первый гол за «Барселону» Месси забил 1 мая 2005 года в ворота «Альбасете» – с ассита Роналдиньо. С ним молодой Лео и отпраздновал дебютный мяч, запрыгнув на спину бразильца и радостно помахав кулаком.
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Подобным образом он отмечал голы ещё не раз – прыгал на Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
Супергерой
После первого гола в ворота «Атланты Юнайтед» Месси пообнимался с партнёрами, а потом остановился и протянул руку в сторону Дэвида Бекхэма. Болельщики сначала предположили, что это жест, мол, подержи моё пиво. Оказалось, что это супергеройский жест вроде того, что делает Тор, чтобы призвать свой молот. Это любимый герой у его сыновей, поэтому гол Месси явно посвятил своей семье.
Поцелуй бутсы
Месси не принял участия в финале ЛЧ-2006, когда «Барса» взяла трофей, поэтому был полон решимости победить с командой в 2009-м. В том финале с «Манчестер Юнайтед» «Барселона» открыла счёт уже на 10-й минуте, а красивейшую точку в этом противостоянии на 70-й поставил Лео: он рванул в воздух и и пробил головой мимо Эдвина ван дер Сара, который оказался просто беспомощным в этом моменте. В процессе прыжка с Месси слетела правая бутса, которую он подхватил и, рванув к угловому флажку, на бегу поцеловал.
«Трудно было ожидать, что я забью головой, когда рядом Рио Фердинанд, но меня по-настоящему никто не опекал — мяч пришёл в центр, а я был там и встретился с ним, – вспоминал он. – В те секунды, пока мяч летел ко мне после подачи Хави, я представлял, как переправлю его в ворота, и, слава богу, это случилось. Это был такой важный гол во всех смыслах — для команды, с точки зрения того, как складывался финал, и для меня лично. Это до сих пор один из моих любимых голов».
Трио — МСН
Легендарное трио Месси, Неймара и Суареса часто отмечало голы вместе. Это неудивительно: в сезоне-2014/2015 они забили в общей сложности 122 мяча и сделали ещё 66 результативных передач, а в сезоне-2015/2016 ещё больше –131 гол и 79 передач.
Боевая раскраска
В 2017-м в первом тайме матча с «Севильей» он оформил дубль, после чего на камеру сделал жест «боевой раскраски» на лице – это было посвящено благотворительной организации по борьбе с раком у детей. Месси был лицом кампании, направленной на строительство в Барселоне крупнейшего в Европе детского онкологического центра.
Позвони мне, позвони
В сезоне-2016/2017 «Барселона» разгромила дома «Сельту», и после одного из забитых мячей Месси, отпраздновав с одноклубниками, внезапно указал на трибуны и сделал воображаемый звонок по телефону. В медиа сразу же заволновались – что же может значить этот жест: сигнал ли это другим клубам, что он доступен для звонка, пока его контракт находится на продлении, или же знак будущему тренеру, который заменит Луиса Энрике?
Ни одна из версий не оказалась правдой. Месси указал на своего племянника, который сидел на трибуне со своими детьми: за несколько дней до матча Родриго пытался позвонить Лео, но тот не отвечал, потому что был занят подготовкой. Так что таким жестом Месси просто ответил на его звонок – чуть запоздало, но зато как!
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