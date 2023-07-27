Давид Сильва завершил профессиональную карьеру

Полузащитник «Реала Сосьедад» Давида Сильва завершил профессиональную карьеру. Об этом 37-летний хавбек сообщил в своём «твиттере».
Сильва принял такое решение из-за серьёзного повреждения передней крестообразной связки, которое он получил во время предсезонной подготовки. Напомним, в конце мая «Реал Сосьедад» объявил о продлении контракта с испанцем на один сезон. Полузащитник выступал за нынешний клуб на протяжении трёх лет, с 2020 года. В сезоне-2022/2023 хавбек провёл 32 матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами.
На протяжении карьеры Сильва четыре раза выигрывал АПЛ, а также брал в Англии все национальные кубки. В составе «Валенсии» и «Реала Сосьедад» он по разу завоёвывал Кубок Испании. За сборную Испании Давид провёл 125 матчей, в которых отметился 35 голами. С «Фурией Рохой» Сильва дважды стал чемпионом Европы и один раз выиграл чемпионат мира.
- 27 июля 2023
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