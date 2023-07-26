«Вильярреал» объявил о трансфере Сёрлота

Нападающий «Лейпцига» и сборной Норвегии Александр Сёрлот стал игроком «Вильярреала». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Сообщается, что сумма сделки составит € 10 млн + дополнительные бонусы. Стороны подписали пятилетний контракт (до конца июня 2028 года).

Фото: villarrealcf.es

Сёрлот забивает в ворота «Атлетико» в матче 37-го тура Ла Лиги:

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Сёрлот принадлежал «Лейпцигу» с 2020 года. В сезоне-2022/2023 норвежец провёл 46 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось о возможном трансфере вингера «Вильярреала» Самуэля Чуквезе в «Милан».