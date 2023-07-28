Хендерсон — о переходе в «Аль-Иттифак»: впереди новый вызов. Не могу дождаться начала
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Полузащитник Джордан Хендерсон прокомментировал переход в «Аль-Иттифак» из Ливерпуля.
«Рад объявить, что я подписал контракт с «Аль-Иттифаком». Впереди новый вызов. Не могу дождаться начала. Добро пожаловать в Саудовскую Аравию», – написал полузащитник в своих социальных сетях.
О переходе 33-летнего полузащитника в «Аль-Иттифак» стало известно сегодня, 27 июля. Ранее англичанин играл за «Ливерпуль». В качестве игрока мерсисайдцев полузащитник завоевал восемь трофеев, в том числе став победителем Лиги чемпионов и чемпионом Англии.
Примечательно, что семь трофеев Хендерсон выиграл, будучи капитаном клуба. В сезоне-2022/2023 Джордан провёл 35 матчей в рамках английской Премьер-лиги за «красных» и отдал две результативные передачи.
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