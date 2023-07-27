Юрген Клопп: «Ливерпулю» будет не хватать Хендерсона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об уходе капитана команды и полузащитника Джордана Хендерсона.

«Я знаю, что для Хендо это было действительно, действительно трудное решение. Это грустно, потому что он был единственным капитаном у меня здесь, в «Ливерпуле». Думаю, что для него это тоже волнительно. Нам будет его не хватать, это ясно — и как человека, и как игрока.

Хендерсон — профессионал высшего класса, первоклассный парень и очень, очень, очень хороший игрок. Вот кем нужно быть, если хочешь так долго играть за «Ливерпуль», — приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдского клуба.

Напомним, сегодня, 27 июля, «Ливерпуль» официально объявил о переходе 33-летнего Хендерсона в «Аль-Иттифак» Стивена Джерарда.