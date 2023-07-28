Коваленко: большой разницы по финансовым условиям между «Локо» и «Зенитом» не было

Российский полузащитник Александр Коваленко ответил на вопрос, повлияли ли финансовые условия на выбор перехода в санкт-петербургский «Зенит», а не в московский «Локомотив».

«Повлияли ли на выбор финансовые условия? Не особо. Точно скажу – большой разницы между «Локо» и «Зенитом» не было», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В сезоне-2022/2023 Александр Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды из «Сочи». Он провёл 30 матчей во всех турнирах, забил два мяча и оформил три голевые передачи. «Зенит» объявил о переходе Коваленко 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что полузащитник мог стать игроком «Локомотива». Футболисту 19 лет.