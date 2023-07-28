«Надо мной злобно угорали. И завидовали». Первое интервью с Коваленко в «Зените»

Александр рассказал о выборе между «Локомотивом» и Санкт-Петербургом. А ещё о том, как несколько лет назад был не нужен даже «Чертаново».

Не все поняли летний выбор Александра Коваленко. Один из лучших молодых игроков РПЛ имел предложение от «Локомотива», где уже играет немало его хороших друзей, но в итоге выбрал «Зенит». Ходили разговоры, что якобы история развивалась через звонки в высоких кабинетах, и только после них полузащитник перебрался в Петербург.

В интервью «Чемпионату» Коваленко рассказал об адаптации в клубе, подлинных причинах своего выбора, насыщенном детстве, Самаре и робости в сборной России.

Первые дни в «Зените»: тяжёлые тренировки, уровень Клаудиньо, живот Марио

– Три недели в «Зените». Как тебе здесь?

– В целом всё топ. База бомбовая, если сравнивать с теми же «Крыльями». Хотя там тоже была хорошая база, классная атмосфера. Потихоньку адаптируюсь в Санкт-Петербурге. В первые две недели было тяжело тренироваться. Но, думаю, из-за того, что до этого пропустил два месяца. Потихоньку вливаюсь в коллектив.

– Какие ожидания совпали с реальностью, а какие — нет?

– Честно, реальность немного превысила ожидания. Здесь уровень совсем другой. В тренировочном плане даже чуть тяжелее, чем в сборной. В «Зените» всё очень интенсивно. Это стало испытанием. Но, думаю, если бы я был больше готов, то было бы попроще. Те же спринты вообще не делал два месяца. А здесь резко начали тренироваться – было тяжело дышать, бегать. По сей день немного непривычно. Но всё будет нормально.

– Уровень партнёров резко меняет формат тренировок?

– Конечно. В «Крыльях» была хорошая команда, однако здесь ещё и чемпионы. С ними тяжелее тренироваться.

– Начал ли ты уже учить португальский, чтобы лучше понимать легионеров?

– Пока тяжёлый язык. Я подхватываю какие-то слова. Это максимум.

– Вообще, непривычно, когда столько вокруг иностранцев?

– В «Крыльях» тоже были легионеры. Ощущение, что иностранцев даже больше, чем россиян, потому что они шумные (улыбается). Но всё нормально, главное – атмосфера очень хорошая. Так что всё в порядке.

– Кто из бразильцев больше всех понимает русский?

– Думаю, Марио, Сантос и Малком (разговор состоялся до официального ухода Малкома. — Прим. «Чемпионата»). Да все более-менее понимают.

Дуглас Сантос и Марио Фернандес Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

– Ты раньше очень хвалил Клаудиньо. Сейчас тренировался и играл с ним. Как он?

– Он вообще в порядке. Сейчас потренировался. Другой уровень. Очень сильный футболист. Но здесь много сильных – тот же Дуглас. Или Малки с Мантуаном. А Клаудиньо ищет такие ходы, что я даже со скамейки иногда не вижу. Делает крутейшие передачи.

– Кто сейчас самый близкий тебе в команде?

– С Ваньком Сергеевым хорошо общаюсь, с Андрюхой Мостовым. А ещё Арсен Адамов – классный парень. С Сергеевым познакомились, когда он, уже будучи игроком «Зенита», на день задержался в Самаре.

– Твой дебют случился против «Црвены Звезды». Сразу «Газпром Арена», но поражение. Наверное, не таким ты его представлял?

– Да. Хотелось бы выиграть. Проиграли. Неважных матчей в футболе не бывает, хоть этот и был товарищеский. Хотелось показать себя с лучшей стороны. Но мне как минимум было приятно выйти на поле спустя два месяца. Будто заново дебютировал в футболе.

– На Суперкубок ты не вышел. Получается, у тебя 0 официальных игр и 1 трофей – согласись, неплохо?

– Ребята из «Крыльев» подкалывают. И в «Зените» тоже. Говорят, самый эффективный (улыбается).

– При этом ты активно праздновал. Не смущало, что не играл?

– Не смущало. А почему должно? Всё равно приятно.

«Зенит» — обладатель Суперкубка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– В «Зенит» пришёл Марио Фернандес. Много ли ты в первое время смотрел на его живот?

– Нет. Он в хорошей форме. Но не хватает игрового тонуса. Ведь сыграл четыре-пять матчей в этом году, однако с весом точно проблем нет. Набирает игровой тонус. Думаю, через пару недель будет в порядке.

– Малком – болезненная потеря?

– Большая. В прошлом сезоне он объективно был лидером. Набрал много очков по системе «гол+пас». Но его есть кому заменить – Мостовой, Бакаев.

Почему выбрал «Зенит», а не «Локо», и считает ли, что в Москве на него обиделись

– Лето 2023 года. Как быстро ты понял, что в «Крыльях» уже точно не останешься?

– Так я в любом случае вернулся в «Сочи». Хотя вроде бы была опция, при которой «Крылья» могли либо продлить аренду, либо выкупить меня. Но потом появилось предложение от «Зенита», и я даже не думал.

– Так и о «Сочи» тоже не думал?

– Скорее нет. Всё развивалось быстро. «Зенит» сделал предложение – сели сначала с родителями, потом с представителями и решили, что Питер – лучший вариант.

– Тебя называют легендой «Сочи».

– Да, видел. Отношусь с юмором. Прикольно. Мы посмеялись. Никакого негатива нет. Я к ним прекрасно отношусь.

Александр Коваленко на подписании контракта в «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

– Я так понимаю, в «Сочи» пришло несколько предложений. Какие варианты с тобой обсуждались?

– «Локомотив» и «Зенит».

– А «Севилья»?

– Мне говорили про неё. Якобы они на меня смотрят. Однако никаких официальных контактов, насколько я знаю, не возникало. Просто следят. Ещё из Европы зимой следила «Црвена Звезда». Но тоже ничего официального.

– Ты бы рассмотрел сейчас вариант в Европе?

– Думаю, для топ-чемпионата Европы ещё нужно поиграть в России. А потом, если появится вариант, с удовольствием его рассмотрю.

– Почему ты выбрал «Зенит»?

– Мы знали, что уйдёт Кузяев. Что есть вопросы по Венделу. Это два игрока с моей позиции. Поэтому понимали, что шанс попасть в основной состав становится выше. Это одна из важных причин.

– То есть, если бы они остались, ты сомневался бы чуть больше?

– Не знаю. Вообще, я готов к конкуренции. В этих условиях прибавляешь.

– Был ли перед переходом у тебя разговор с Семаком?

– Да, он звонил. Говорил, что рассчитывает на меня и ждёт. Это тоже сыграло свою роль. После звонка я уже окончательно решил поехать в Питер. Если и были сомнения, то потом они пропали. Естественно, игровое время мне не обещали, но понимаю, что всё зависит от меня. А потом, когда я пришёл, он встретил меня на базе – тоже приятно.

– Были люди, кто отговаривал от такого шага?

– Нет. Как можно отговаривать от перехода в «Зенит»? Понятно, что здесь высокая конкуренция. Но нет, никто не отговаривал.

Сергей Семак и Александр Коваленко Фото: ФК «Зенит»/ТАСС

– В «Зените» редко начинают играть молодые футболисты – тебя это не смущало?

– Не смущало. Понятно, что здесь высокая конкуренция, но если ты этого боишься – ты не футболист. Надо быть смелее – ехать, играть и пробовать.

– В «Локо» на тебя не обиделись?

– Не думаю. Я же не игрок топ-уровня типа Малкома. Так что зачем им обижаться?

– Финансовые условия повлияли на твой выбор?

– Не особо. Точно скажу – большой разницы между «Локо» и «Зенитом» не было.

– Как ты реагировал на информацию о том, что твой переход решили звонками в высших кабинетах «РЖД» и «Газпрома»?

– Бред. Я всё это читал. И мы смеялись. Подумал: что они все из меня Месси делают?

– Первые дни в Питере – какими они были в плане быта?

– Я пока живу на базе, но уже нашёл квартиру – буду съезжать. Если в Самаре жить на базе было нормой – там много молодых ребят, то здесь не совсем принято. Так что буду жить в квартире. Но я не скучаю на базе – могу с ребятами выйти погулять, поужинать. Однако в основном сериалы смотрю.

– Тебе нравится город?

– Да, очень. До этого был здесь несколько раз – на каких-то турнирах.

– Как тебе стадион?

– Пушка. Мне ещё очень нравится стадион в Краснодаре, но здесь просто топ.

– Как ты считаешь – что нужно сделать, чтобы попасть в основу «Зенита»?

– Больше работать, особенно над физическими данными. Надо добавить в силовых качествах. И потихоньку набирать форму. Надо воспользоваться своим шансом — и всё.

– Устроит ли тебя роль игрока, помогающего со скамейки?

– Я к этому готов. Понимаю, что в первое время буду игроком, которому нужно каждый раз доказывать право выходить в старте.

Почему Коваленко полюбил футбол и как чуть не закончил в детстве

– Ты внук известного армянского футболиста Александра Коваленко. Когда приезжаешь в Армению, много слышишь историй о нём?

– Да. Много историй рассказывает двоюродная бабушка. Самая удивительная? Говорили, что он был знаком с Япончиком – вором в законе. Но я в это не верю. Вообще, дедушку очень любили, он был очень уважаемым человеком. Для Армении он звезда, легенда. Его все любят.

Понятно, что как пример этот образ мне важен. Хочется дорасти до его уровня. Хотя это сложно. Выиграть по тем временам Кубок СССР – очень круто. Сыграть в еврокубках – тоже. Когда смотришь на него, понимаешь, что есть куда расти. Надеюсь, у меня получится.

– Если бы ты не стал профессионально заниматься футболом, то что?

– Вообще не знаю. Меня футбол спас. Я учился не очень хорошо, постоянно прикалывался, уроки срывал. Так ещё и экзамены не очень хорошо сдал. Так что не знаю… Пошёл бы куда-то работать, двигался бы сам.

– Откуда такая любовь к футболу, ведь твоё поколение чаще любит компьютерные игры?

– В компьютерные игры я не играю. Разве что в приставку мог. Может, потому что дома особо компьютера не было. А когда появился, был старый, тяжело играть. Ведь моё поколение ещё застало даже домашние телефоны. Так что бóльшую часть времени мы проводили на улице. Жили небогато, очень скромно. Двор был очень дружный.

– Тебе повезло с окружением?

– Да, я попал в хорошую компанию. Пацаны все порядочные. До сих пор, когда приезжаю, могу их всех собрать, вместе посидеть. Угостить. Как бы высоко ни поднимался, нельзя забывать тех, с кем рос. С кем играл, скидывался копейкой, чтобы сушняк купить. Для меня был бы позор, если бы поднялся и забыл всех. Не так воспитан.

Александр Коваленко в «Чертаново» Фото: mosff.ru

– То есть, если бы попал в менее порядочную компанию, мог бы сейчас курить ашки.

– Это прямо вообще нефоры – они в основном их курят. Фиолетовые волосы, остальное. У меня в компании много армян, есть и другие национальности. Мы такие вещи не поощряем.

– Ты побывал во всех академиях Москвы. Но была ли в детстве команда, которой прямо симпатизировал?

– Тогда персонально очень болел за Кокорина. Просто кайфовал с него.

– Неожиданно.

– Почему? Давай честно: он один из самых сильных футболистов России по таланту. У него есть скорость, удар, дриблинг. Если бы до конца реализовался, то был бы топовым футболистом.

– Ты много рассказывал о причинах, почему в академиях «Спартака» и «Динамо» не получалось, но если глобально – есть факторы, которые не позволили тебе закрепиться?

– У каждой свои причины. Из «Спартака» ушёл, потому что хотел развиваться дальше. Из «Динамо» выгнали, потому что медаль не надел. Сказали либо извиниться, либо уходить. Но там и физухи не хватало. Я был толстеньким. Ушёл. Однако ни о чём не жалею. Если повторить момент, сделал бы точно так же.

Потом «Чертаново», где меня спустили во второе отделение. Вот там чуть вообще с футболом не закончил.

– Почему не закончил?

– Думаю, из-за веры близких людей. Мама, бабушка, отец очень поддерживали. Брат ездил чуть ли не на каждую игру.

– Был момент, когда уже был в шаге от того, чтобы не возвращаться в «Чертаново»?

– Был. Приходил на тренировку во второе отделение – у всех отдельная экипировка, все в каких-то кроссовках. Я привык к профессиональному подходу, а здесь непонятно что. И шесть человек на тренировке. Поиграли 3 на 3 — и домой. Полный провал. Во дворе надо мной угорали. Мол, ты играл в «Спартаке», «Динамо», а сейчас непонятно где. Конец футболу, конец карьеры. Таких людей было много.

– Обижался?

– Очень сильно. В моментах до слёз. Злобно угорали. И завидовали, думаю. Потому что я один из немногих с района играл в хороших академиях. А потом резкий спад.

– Но тебя же быстро вернули в первое отделение «Чертаново»?

– Не-не. Я долго барахтался. Полтора года играл в «Чертаново-2». Потом постепенно благодаря Владимиру Борисовичу Скокову попал в основную команду. Слава богу, он меня оттуда вытащил. Я полностью благодаря ему и Николаю Юрьевичу Ларину стал футболистом.

Николай Ларин Фото: РИА Новости

– Ты по три часа в день тратил на дорогу туда-обратно до Чертанова.

– Да. Каждый день вставал в шесть утра. Такая жесть. Но потом вошло в привычку. У нас ещё в «Чертаново-2» были вечером тренировки. То есть я утром приезжал в школу, ходил на уроки где-то до часу. Потом первое отделение шло тренироваться, а у нас до вечера свободное время. И мы весь день бродили, занимались всякой ерундой. Могли что-то где-то своровать. Небогатая была жизнь.

– Самая известная история – про воровство батарей.

– Да много что. Шоколадки, конфеты. Я этим не особо горжусь. Мама потом таких лещей давала. Не хотелось ничего воровать. Я не могу сказать, что у меня компания суперангелов была. Есть те, кто рано начал курить, пить, вписки.

– Как ты этого избежал?

– Благодаря старшему брату. У нас была компания, меня, конечно, звали на всякие вписки. Я хотел, потому что был маленьким, глупым. Переходный возраст – хочется где-то погулять. Брат брал за шкирку и говорил: «Сань, тебе это не надо. У тебя другая дорога. Становись футболистом, у тебя талант». Очень сильно за меня переживал.

– Получается, ты один из немногих с района стал футболистом?

– Получается, да. Андрей Мостовой тоже с моего района. Я обалдел, когда узнал.

– Говорили, что по детству ты был дохлее всех, но техничный. Сам ты говоришь, что был пухлым. Где правда?

– Техника всегда хорошая была. Когда был маленьким, отец включал в YouTube видео каких-то скиллов. Выходил во двор и оттачивал. Но и школа должна быть – это обязательно. А то будешь топором играть.

Тогда я был дрищ, однако живот висел. Дед тоже всегда пухлым был. Может, генетика. Понятно, что за собой надо следить. Но мы в семье любим покушать. Сейчас стараюсь следить за питанием.

Период в Самаре, феномен Осинькина, сколько денег нужно для жизни в Петербурге

– Твой период в Самаре пока явно лучший в карьере. Почему так получилось?

– Мне доверяли. Спасибо тренерам, что ставили и верили. Они всё грамотно сделали – Игорь Витальевич выпускал сначала на 5-10-15 минут. Потом — на 30. Потом стартовый состав на час. Потом полный матч. Адаптация чётко прошла.

– В чём феномен Осинькина?

– Он половину состава «Крыльев» сделал футболистами, когда они были ещё топорами в «Чертаново». Конечно, его очень уважают. Плюс он очень добрый дядька. Может поговорить с тобой, объяснить всё спокойно. И в тренировочном процессе он делает акцент на нужных вещах, ты начинаешь прибавлять.

– По ходу прошлого сезоне не было страха вылететь?

– Немного был. Но я до последнего верил, что останемся. Уверен, «Крылья» не должны были бороться за выживание. По потенциалу это команда как минимум середины таблицы. Сейчас они должны войти в топ-8. У них хорошая, поставленная игра.

Александр Коваленко в «Крыльях Советов» Фото: РИА Новости

– Из Самары ты попал в сборную. Говорил, что стеснялся первое время.

– Да не первое время, а все сборы. Я молодой, а там взрослые люди, поигравшие. Кто-то на крупных турнирах. Там свой рот я не хотел открывать. Немного поговорили, но не хотелось особо куда-то лезть. Что я им скажу? Никто меня там не знает.

– При этом ты же очень коммуникабельный.

– Наверное, это от воспитания. Всегда был шебутным парнем. Родной дед такой же был. Помогает ли мне это? Не знаю. Вообще, я стараюсь не концентрироваться на этом.

– Что тебе сказал Карпин после дебюта?

– Играли мы и правда не очень. Тренер не был доволен игрой. Но не крушил, ничего такого. Когда мы приехали в Кыргызстан, он поговорил с молодыми. Спросил про адаптацию, какие-то ещё моменты.

Александр Коваленко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Потом тебя не вызывали. Не расстроился?

– Нет. Наоборот, стимул. Значит, надо больше работать.

– Тяжело было прощаться с Самарой?

– Очень скучаю. Там была фантастическая атмосфера. Когда-нибудь, может быть, ещё вернусь туда. Хотя бы туристом.

– Говорят, ты был дико популярен у самарских девчонок.

– Откуда такие данные? Я не знаю (улыбается).

– В «Крыльях» ты отправлял бóльшую часть денег домой. Ничего не изменилось?

– Не-а. И сейчас так делаю. Повторюсь, жили небогато. Были вещи, на которые не хватало. Поэтому сейчас это благодарность моей семье за то, что меня поддерживали. Так что скидываю им максимально.

– Сколько тебе нужно будет для жизни в Питере? Про Самару ты говорил — 20-30 тысяч.

– Понятно, что, когда становится больше зарплата, твои потребности растут. Про 20-30 тысяч я говорил, когда получал 150. Сейчас потребностей становится больше.

– Ты купил квартиру в Москве.

– Да, за счёт того, что бóльшую часть денег отправлял родителям. Накопили. И взяли.