Новичок «Зенита» Коваленко: говорили, что мой дед был знаком с Япончиком

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал, что его дедушка был знаком с Япончиком, вором в законе.

«Много историй о деде рассказывает двоюродная бабушка. Самая удивительная? Говорили, что он был знаком с Япончиком – вором в законе. Но я в это не верю. Вообще, дедушку очень любили, он был очень уважаемым человеком. Для Армении он звезда, легенда. Его все любят.

Понятно, что как пример этот образ мне важен. Хочется дорасти до его уровня. Хотя это сложно. Выиграть по тем временам Кубок СССР – очень круто. Сыграть в еврокубках – тоже. Когда смотришь на него, понимаешь, что есть куда расти. Надеюсь, у меня получится», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, «Зенит» объявил о переходе Коваленко 30 июня 2023 года. Ранее, в сезоне-2022/2023, Александр Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды из «Сочи». Он провёл 30 матчей во всех турнирах, забил два мяча и оформил три голевые передачи.