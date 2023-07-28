Новичок «Зенита» Коваленко: как бы высоко ни поднимался — нельзя забывать тех, с кем рос

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал о своём окружении.

«Я попал в хорошую компанию. Пацаны все порядочные. До сих пор, когда приезжаю – могу их всех собрать, вместе посидеть. Угостить. Как бы высоко ни поднимался – нельзя забывать тех, с кем рос. С кем играл, скидывался копейкой, чтобы сушняк купить. Для меня был бы позор, если бы поднялся и забыл всех. Не так воспитан», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, Коваленко этим летом заключил контракт с «Зенитом» на пять лет. Он уже принял участие в двух официальных матчах команды, ими стали встречи с клубом «Пари Нижний Новгород» (2:0) в РПЛ и с грозненским «Ахматом» (2:0) в Кубке России. В обоих случаях Коваленко выходил на замену в концовке игры.