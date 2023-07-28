Н’Дойе — о Смородской: сильная и умная женщина. При ней «Локо» был близок к чемпионству

Бывший нападающий «Локомотива» Даме Н'Дойе высказал мнение об экс-президенте московского клуба Ольге Смородской.

«Смородская — очень сильная и умная женщина, победитель по своей натуре. Она много и упорно работала, старалась построить команду, заработать денег для клуба. Именно во время её руководства мы были максимально близки к победе в чемпионате. У Смородской была отличная стратегия для развития клуба.

Она всегда искренне переживала за команду и хотела победы в каждом матче. Когда «Локомотив» выигрывал, она выглядела очень счастливой и широко улыбалась. После поражений грустила пару дней, а потом возвращалась с новой волной мотивации.

Ещё она всегда спрашивала, нуждаемся ли мы в чём-то, много разговаривала с нами, поддерживала. Мы все чувствовали: у «Локо» сильный президент. Смородская делала всё для того, чтобы клуб был успешным. Это положительно сказывалось на команде. Она всегда была рядом, направляла на верный путь. Верила в нас, что бы ни случалось», — приводит слова Н'Дойе Sport24.

Сенегальский футболист выступал за железнодорожников с 2012 по 2014 год. Смородская возглавляла «Локомотив» на протяжении шести лет (с 2010 по 2016 год). Под её руководством красно-зелёные выиграли Кубок России.