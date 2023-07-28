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Смородская оценила возможность перестать считать легионерами игроков стран БРИКС

Смородская оценила возможность перестать считать легионерами игроков стран БРИКС
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможную отмену статуса легионера для футболистов из стран, представляющих БРИКС (межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР).

«Положительно отношусь к таким возможным изменениям. Мы и так очень замкнулись в себе. Расширить категорию футболистов, которые не будут считаться легионерами, — это очень хорошо», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в пятницу, 28 июля, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что в случае принятия соглашения с БРИКС о свободном перемещении рабочей силы спортсмены этих стран не будут считаться легионерами.

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