Федерико Вальверде: Мбаппе – один из лучших игроков мира и будет им ещё пару лет
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Уругвайский центральный полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде ответил на вопрос журналиста по поводу ситуации нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ».
«Я не могу многое говорить на эту тему. Я – игрок «Реала». Мбаппе – один из лучших игроков мира и будет им ещё пару лет. Как болельщику мне нравится смотреть его игру», — приводит слова Вальверде Relevo.
Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.
В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца
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