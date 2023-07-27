«ПСЖ» — «Сересо». Чего стоят парижане без Мбаппе?

Без француза подопечные Луиса Энрике не сумели обыграть «Аль-Наср» Роналду. С японцами тоже будут проблемы?

28 июля состоится товарищеский матч «ПСЖ» — «Сересо». Начало игры — в 13:20 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами парижан: поставить на победу французской команды можно с коэффициентом 1.21. Успех японского клуба оценён экспертами в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Сересо» 28 июля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Сересо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33. Если забьют японцы, сыграет коэффициент 1.93. Гол парижан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «ПСЖ» — «Сересо» (28.07.2023)

В некоторых чемпионатах уже стартовал новый сезон, но в большинстве стран, в частности во Франции, пока что царит межсезонье. Чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящему розыгрышу Лиги 1, «ПСЖ» принимает участие в товарищеских матчах. 28 июля в Японии на стадионе «Нагаи» в Осаке он встретится с местным «Сересо».

До недавнего времени дела у «ПСЖ» шли хорошо. Он пригласил на должность главного тренера Луиса Энрике, а также приобрёл несколько топовых новобранцев, в частности Лукаса Эрнандеса, Марко Асенсио и Милана Шкриньяра. В обновлённом составе парижане обыграли в товарищеской встрече «Гавр» (2:0). Забитыми мячами отметились Уго Экитике и Килиан Мбаппе.

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Однако сразу после этого как раз Мбаппе официально заявил о том, что не собирается продлевать контракт с красно-синими на ещё один год. Несмотря на огромное давление, 24-летний французский нападающий твёрдо решил, что отработает контракт и покинет «ПСЖ» на правах свободного агента по окончании предстоящего сезона.

Вот только такой расклад не устраивает парижан. Они намерены либо продать его сейчас, либо убедить форварда продлить соглашение. Промежуточным итогом конфликта является то, что красно-синие отстранили лучшего бомбардира Лиги 1 от сборов в Японии, а также выставили его на трансфер.

Выразил желание приобрести Мбаппе «Аль-Хиляль». По информации СМИ, он готов потратить баснословные деньги на трансфер. Изначально близкие к игроку источники сообщили, что форвард не намерен продолжать карьеру в Саудовской Аравии. Судя по свежей информации, Килиан не пришёл на встречу с прилетевшими представителями саудовского клуба.

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Как будет развиваться ситуация дальше, остаётся только гадать. Но точно известно другое: вся эта ситуация негативно сказывается на «ПСЖ». Без Мбаппе в недавней контрольной встрече парижане не смогли обыграть «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду (0:0). Подопечные Энрике продемонстрировали посредственный футбол, толком ничего не создав у ворот соперника.

С хорошо дисциплинированной японской командой, какой и является «Сересо», у «ПСЖ» наверняка возникнут трудности. По итогам минувшего розыгрыша Джей-лиги «розовые» заняли пятое место, всего на одно очко отстав от «Касимы Антлерс». Если бы они не сбавили обороты под конец сезона, то вполне могли бы закончить розыгрыш в топ-3 и добыть путёвку в Лигу чемпионов АФК.

В текущем розыгрыше Джей-лиги команда из Осаки пока что также располагается только на пятом месте. Отставание от занимающей четвёртую строчку «Уравы Ред Даймондс» составляет два очка. 6 августа у «розовых» будет шанс сократить отставание или вовсе обогнать «Ураву».

До тех пор у «Сересо» есть возможность проверить себя на прочность в матче с «ПСЖ». Для японских футболистов этот матч будет играть куда более значимую роль, нежели для парижан. Нет никаких сомнений в том, что клуб из Осаки постарается показать максимум своих возможностей, дабы навязать борьбу одному из грандов. С такого рода соперниками он сталкивается редко.

Хорошее подспорье «Сересо» должна составить поддержка домашних трибун. Беря во внимание то, что оба недавних товарищеских матча «ПСЖ» получились нерезультативными, предлагаем проверить П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.10. В пользу данного исхода свидетельствует и то, что уровень японского футбола за последние несколько лет значительно вырос.

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Отражают это успехи японской национальной команды. На ЧМ-2022 в Катаре «синие самураи» добрались до 1/8 финала, обидно проиграв бронзовому призёру турнира — Хорватии (1:1, по пенальти 1:3). На групповом этапе чемпионата мира им удалось обыграть Испанию (2:1) и Германию (тоже 2:1).

Прогноз и ставки на матч «ПСЖ» — «Сересо» 28 июля 2023 года

«ПСЖ» переживает непростые времена. Во-первых, только начали осваиваться его новобранцы и Луис Энрике. Во-вторых, приходится отвлекаться на историю с Килианом Мбаппе. На домашней арене неуступчивые дисциплинированные японцы наверняка сумеют навязать борьбу таким парижанам. Вряд ли они будут относиться к предстоящему матчу как к товарищескому. Другое дело, что у «розовых» намного меньше ресурсов. Маловероятно, что им удастся зацепиться хотя бы за ничью. Наиболее правдоподобным исходом, на наш взгляд, видится победа французов с небольшим количеством голов.

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 15.12.

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