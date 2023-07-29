Червиченко: думаю, судейство будет благоволить «Зениту». У «Ростова» не очень много шансов

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит». Встреча состоится сегодня, 29 июля. Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Если учесть, что РФС руководят бывшие руководители «Зенита», а «Ростов» страдает как раз из-за того, что РФС не помогает… Могу предположить или даже усмотреть какие-то намеренные действия по ослаблению «Ростова» перед этим матчем.
У «Ростова» удивили молодые ребята. Неожиданно вышедший молодой защитник Семенчук — если он будет продолжать так, как провёл первый матч, то будет защитником покруче Джикии. «Ростов» весь такой дерзкий: может выйти детьми, может выйти старожилами. «Ростов» может обыграть кого угодно, и пристроиться тоже может. «Зенит» по составу, конечно, лучше. В административном плане — артиллерия административная работает. Думаю, что судейство будет благоволить «Зениту». У «Ростова» не очень много шансов, но надеюсь, что он покажет хорошую игру», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 29 июля 2023
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