«Ростов» и «Зенит» пока только выигрывают — кто первым споткнётся? 2-й тур РПЛ. LIVE

Приветствуем вас, уважаемые любители футбола! Новый сезон в России стремительно разгоняется: уже и чемпионат стартовал, и Кубок, а Суперкубок вообще одним днём начался-закончился. На очереди 2-й тур РПЛ. И откроется он в субботу, 29 июля, игрой «Крылья Советов» — «Динамо». Попытка №3 Марцела Лички победить на новом месте.
«Урал» — «Пари НН» — это прежде всего интригующий спор Гончаренко с Юраном. Более импульсивных тренеров в Премьер-Лиге сложно найти. Где-где, а в технических зонах «Екатеринбург Арены» точно будет полыхать огонь!
А на десерт — «Ростов» — «Зенит». Карпин vs Семак. Молодость и азарт южан против класса чемпионов. У одних уже три официальных победы в июле, у вторых — две. Яркое и эмоциональное зрелище на берегах Дона гарантировано!
Все самые интересные события игрового дня — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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