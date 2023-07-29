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«Ростов» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ, 29 июля, «Крылья Советов» — «Динамо», «Урал» — «Пари НН»

«Ростов» и «Зенит» пока только выигрывают — кто первым споткнётся? 2-й тур РПЛ. LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
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«Ростов» — «Зенит»: онлайн-трансляция
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А Личка с «Динамо» ещё не побеждал. Все субботние матчи Премьер-Лиги — в одной трансляции.

Приветствуем вас, уважаемые любители футбола! Новый сезон в России стремительно разгоняется: уже и чемпионат стартовал, и Кубок, а Суперкубок вообще одним днём начался-закончился. На очереди 2-й тур РПЛ. И откроется он в субботу, 29 июля, игрой «Крылья Советов» — «Динамо». Попытка №3 Марцела Лички победить на новом месте.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Урал» — «Пари НН» — это прежде всего интригующий спор Гончаренко с Юраном. Более импульсивных тренеров в Премьер-Лиге сложно найти. Где-где, а в технических зонах «Екатеринбург Арены» точно будет полыхать огонь!

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 17:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А на десерт — «Ростов» — «Зенит». Карпин vs Семак. Молодость и азарт южан против класса чемпионов. У одних уже три официальных победы в июле, у вторых — две. Яркое и эмоциональное зрелище на берегах Дона гарантировано!

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Все самые интересные события игрового дня — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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