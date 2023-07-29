Ямайка обыграла Панаму в матче женского ЧМ-2023
Поделиться
Завершился матч 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 между сборными Ямайки и Панамы. Ямайка обыграла соперников со счётом 1:0.
На 56-й минуте отличилась защитница сборной Ямайки Эллисон Суоби. Она головой замкнула подачу с углового.
Соперницами Панамы и Ямайки по группе F являются национальные команды Бразилии и Франции.
Команды провели матч на стадионе «Перт Ректангулар» в Перте (Австралия). Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль (Украина).
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
Комментарии
- 29 июля 2023
-
17:41
-
17:32
-
17:29
-
17:27
-
17:21
-
17:12
-
17:11
-
17:04
-
17:00
-
16:50
-
16:46
-
16:38
-
16:32
-
16:18
-
16:15
-
16:00
-
15:44
-
15:40
-
15:36
-
15:34
-
15:30
-
15:25
-
15:24
-
15:13
-
15:00
-
14:58
-
14:57
-
14:51
-
14:44
-
14:42
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:18
-
14:17
Партнерский контент