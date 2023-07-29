Ямайка обыграла Панаму в матче женского ЧМ-2023

Завершился матч 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 между сборными Ямайки и Панамы. Ямайка обыграла соперников со счётом 1:0.

На 56-й минуте отличилась защитница сборной Ямайки Эллисон Суоби. Она головой замкнула подачу с углового.

Соперницами Панамы и Ямайки по группе F являются национальные команды Бразилии и Франции.

Команды провели матч на стадионе «Перт Ректангулар» в Перте (Австралия). Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль (Украина).

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.