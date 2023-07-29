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Ямайка обыграла Панаму в матче женского ЧМ-2023

Ямайка обыграла Панаму в матче женского ЧМ-2023
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Завершился матч 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 между сборными Ямайки и Панамы. Ямайка обыграла соперников со счётом 1:0.

На 56-й минуте отличилась защитница сборной Ямайки Эллисон Суоби. Она головой замкнула подачу с углового.

Соперницами Панамы и Ямайки по группе F являются национальные команды Бразилии и Франции.

Команды провели матч на стадионе «Перт Ректангулар» в Перте (Австралия). Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль (Украина).

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

ЧМ-2023 (ж). Группа F. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 15:30 МСК
Панама (ж)
Окончен
0 : 1
Ямайка (ж)
0:1 Суоби – 56'
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