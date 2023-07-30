Дьяков: «Зенит» пока не тот, что в прошлом сезоне. Малком и Вендел — потери для команды

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением, сможет ли «Зенит» вновь стать чемпионом Российской Премьер-Лиги в новом сезоне.
«Рано говорить, что «Зенит» – чемпион или что теперь любая команда сможет конкурировать с «Зенитом». Надо, чтобы прошло пять-десять туров. Тогда будет понимание, что из себя представляет нынешний «Зенит» без Малкома и Вендела. Возможно, ещё кто-то может уйти. Малком и Вендел – это потери, безусловно. «Зенит» пока не та команда, которую мы видели в прошлом сезоне. И для того чтобы понять причину, нужно подождать», — приводит слова Дьякова Metaratings.
Напомним, сегодня, 29 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Евгением Кукуляком. Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Ростов» вырвал ничью на последних минутах встречи, реализовав пенальти.
- 30 июля 2023
-
01:21
-
01:05
-
00:51
-
00:50
-
00:49
-
00:36
-
00:27
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:17
-
00:13
- 29 июля 2023
-
23:57
-
23:57
-
23:48
-
23:38
-
23:32
-
23:25
-
23:24
-
23:20
-
23:08
-
23:03
-
23:01
-
22:51
-
22:50
-
22:45
-
22:31
-
22:21
-
22:19
-
22:10
-
21:58
-
21:48
-
21:43
-
21:31
-
21:26