Тренер «Рубина» Рахимов: во втором тайме матча с «Оренбургом» мы надеялись на контратаки
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов подвёл итоги матча 2-го Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).
«Во втором тайме отдали преимущество сопернику, потому что прекрасно понимали, что найдём свои моменты в контратаках. К сожалению, не забили второй мяч. Но так бывает в футболе — не забиваешь, и тебя могут наказать. В одном эпизоде мы получили этот гол. Ничего страшного.
Наверное, нам не хватило свежести, но самоотдача у команды была хорошей. Просто нужно сделать выводы из ошибок и двигаться дальше», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».
На гол Джоэля Фамейе «Оренбург» ответил точным ударом Матиаса Переса. После двух туров Российской Премьер-Лиги «Рубин» набрал два очка, а «Оренбург» — одно.
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