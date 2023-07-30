Арбитр Федотов заявил, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Локомотива»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с попаданием мяча в руку защитнику московского «Локомотива» Егору Погостнову в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом».

«Что касается попадания мяча в руку защитнику «Локо» в штрафной, то это не пенальти. Рука у Погостнова была в естественном положении», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Факел» уступил «Ростову» со счётом 1:2, а «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» — 2:2.

«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на восьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков за 30 матчей. «Факел» финишировал на 14-й строчке, заработав 30 очков.