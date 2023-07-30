Арбитр Федотов: гол Дзюбы «Факелу» засчитан неправильно

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал гол нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 2-го тура РПЛ с «Факелом».
«Департамент судейства ошибся, назначив судью уровня первого дивизиона на эту игру. Нельзя было давать VAR Фёдорову. Главный в поле – Казарцев, и своим авторитетом стеснительного Фёдорова он задавил.
В моменте с голом Дзюбы Казарцев, во-первых, опоздал. Он находился в 25-28 метрах от эпизода. И поэтому засчитал гол, который засчитывать было нельзя. Дело в том, что игрок «Факела» выпрыгивал, борясь за мяч, а Дзюба стоял на месте и делал движение в игрока. Если бы Артём выпрыгивал – нет проблем, это просто борьба. Но раз он просто стоял и сыграл в игрока – это фол. Гол Дзюбы «Факелу» засчитан неправильно. Артём так играл ещё в «Зените», но вообще-то это запрещено. Хотя и логично, что тренеры сказали ему делать то, что он умеет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 30 июля 2023
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