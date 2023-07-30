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Агент Дивеева высказался о травме, из-за которой защитник больше не сыграет в 2023 году

Агент Дивеева высказался о травме, из-за которой защитник больше не сыграет в 2023 году
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Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы центрального защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о травме игрока.

«У Игоря успешно прошла операция. Восстановление будет проходить в Москве. Врачи сейчас называют разные сроки. Посмотрим, как сложится на деле. В первой части сезона он участие точно уже не примет. Игорь находится в нормальном и боевом состоянии. Настроен на успешное восстановление. Это часть его профессии. Бывает такое, но он с этим всем справится», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В прошлом сезоне 23-летний Дивеев провёл 20 матчей за ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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