ЦСКА открыл счёт в матче с «Ахматом». У грозненцев удалили игрока

Сегодня, 30 июля, в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 13-й минуте счёт в матче открыл форвард ЦСКА Фёдор Чалов — 1:0 в пользу армейцев. За минуту до этого с поля был удалён защитник «Ахмата» Марат Быстров.
Напомним, в 1-м туре чемпионата России «Ахмат» уступил самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:2. ЦСКА проиграл екатеринбургскому «Уралу» с тем же счётом.
По итогам прошлого сезона грозненцы заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 30 встречах. ЦСКА завершил чемпионат на второй строчке с 58 очками.
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