Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Красную карточку Гаичу посмотрели только после того, как пенальти за фол уже был исполнен

Красную карточку Гаичу посмотрели только после того, как пенальти за фол уже был исполнен
Комментарии

В эти минуты в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал красную карточку за фол последней надежды защитнику ЦСКА Милану Гаичу: при этом видеопросмотр случился после того, как пенальти за этот фол уже был исполнен – Акинфеев отразил удар, «Ахмату» пришлось перебивать, Конате реализовал пенальти.

Напомним, ранее, на 13-й минуте счёт в матче открыл форвард армейцев Фёдор Чалов. За минуту до этого с поля был удалён защитник «Ахмата» Марат Быстров. На 25-й минуте встречи нападающий «Ахмата» Мохамед Конате сравнял счёт с пенальти. В самой концовке первой половины встречи Чалов оформил дубль, реализовав пенальти. 2:1 в пользу ЦСКА. Суммарно во встрече поставили четыре пенальти, а также произошло два удаления только к концу первого тайма.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 13'   1:1 Конате – 27'   1:2 Чалов – 45+1'   2:2 Конате – 45+11'
Удаления: Быстров – 12' / Гаич – 45+10'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023