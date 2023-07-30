Красную карточку Гаичу посмотрели только после того, как пенальти за фол уже был исполнен

В эти минуты в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал красную карточку за фол последней надежды защитнику ЦСКА Милану Гаичу: при этом видеопросмотр случился после того, как пенальти за этот фол уже был исполнен – Акинфеев отразил удар, «Ахмату» пришлось перебивать, Конате реализовал пенальти.

Напомним, ранее, на 13-й минуте счёт в матче открыл форвард армейцев Фёдор Чалов. За минуту до этого с поля был удалён защитник «Ахмата» Марат Быстров. На 25-й минуте встречи нападающий «Ахмата» Мохамед Конате сравнял счёт с пенальти. В самой концовке первой половины встречи Чалов оформил дубль, реализовав пенальти. 2:1 в пользу ЦСКА. Суммарно во встрече поставили четыре пенальти, а также произошло два удаления только к концу первого тайма.