Кордоба и Баньяц праздновали победу «Краснодара», Галицкий наблюдал из ложи. Фото дерби

Вчера, 30 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Краснодар» обыграл «Сочи» со счётом 2:0.

На 45+1-й минуте матча, под конец первого тайма, бразильский защитник Кайо Панталеан вывел хозяев вперёд — 1:0. «Сочи» пытался отыграться до конца встречи, но на 90+4-й минуте Джон Кордоба увеличил преимущество хозяев и установил окончательный счёт матча — 2:0.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал победный результат в матче с «Сочи» в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы должны побеждать во всех дерби. Конечно, нам нужно исправлять некоторые ошибки. Этот процесс проходит легче, если ты побеждаешь.

Почему часто отдавал передачи партнёрам? Потому что мы команда. Неважно, кто забивает. Главное — побеждать. Насколько для меня важен забитый мяч? Когда на тебя смотрят твоя семья, дочь, жена, друзья из Колумбии, то их поддержка придаёт новые эмоции и помогает улучшать свою работу», — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».