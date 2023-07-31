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«Фламенго» увеличил предложение «Зениту» по Венделу — Касагранде

«Фламенго» увеличил предложение «Зениту» по Венделу — Касагранде
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«Фламенго» увеличил предложение по трансферу полузащитника Вендела до € 15 млн. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в «Твиттере». По сведениям источника, первоначальное предложение красно-чёрных равнялось € 12 млн.

Во втором предложении «Зенит» не устраивает ни сумма, ни способ оплаты, однако во «Фламенго» не оставляют попыток подписать полузащитника. Сообщалось, что российский клуб хочет выручить за Вендела около € 20 млн.

Ранее сообщалось, что Вендел и его агент Тьяго Рибейро практически ежедневно проводят встречи с руководством «Зенита», но не могут добиться результата. Если «Фламенго» закроет сделку, Вендел сможет играть в Кубке Либертадорес только со стадии четвертьфинала, так как заявка на более ранние стадии уже закрыта.

Появлялась информация, что «Фламенго» рассматривает подписание полузащитника Густаво Скарпы из «Ноттингем Форест» в качестве альтернативы Венделу.

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