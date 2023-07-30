Кобелев: без Вендела, Малкома и Кузяева с «Зенитом» могут бороться почти все команды РПЛ

Российский тренер Андрей Кобелев высказался о матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит». Команды сыграли вничью — 1:1.
«Не удивлён результатом. «Ростов» — сбалансированная команда, которая играет одним и тем же составом второй или третий год. Я говорил ещё в прошлом сезоне и начале этого, что в без Вендела, Малкома и Кузяева «Зенит» будет хорошей командой, но с которой можно бороться практически всем командам РПЛ.
Нет ли ощущения, что «Зенит» пока выглядит не очень хорошо? Я об этом и говорю. Кузяев и Вендел в середине поля вели игру «Зенита», а Малком и Клаудиньо были разгружены в обороне и больше сосредоточены на атаке. Сейчас мы видим, что в середине поля у «Зенита» нет подавляющего преимущества, соответственно «Ростов» хорошо прессингует и пытается отобрать мяч у ворот противника.
Не имея Кузяева и Вендела, «Зениту» было тяжело выбраться из под прессинга и разгонять свои атаки. Если «Зенит» не усилится, то чемпионат будет намного интереснее с точки зрения борьбы за первое место», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 30 июля 2023
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