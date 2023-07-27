«Зенит» заменит Вендела участником ЧМ-2022? С ним Семак вернётся к упрощённому футболу

Продав Малкома в «Аль-Хиляль» за рекордную для РПЛ сумму в € 60 млн, «Зенит» попутно решает вопрос с будущим Вендела. Как стало известно «Чемпионату», петербургский клуб в ходе переговоров по первому предлагал клубу из Эр-Рияда и второго. Однако в «Аль-Хиляле» отказались от кандидатуры центрального полузащитника. Тем не менее, по информации журналиста Фабио Алейшо, у Вендела есть ещё два варианта в Саудовской Аравии. Но и «Фламенго» не оставляет попыток подписать 25-летнего игрока – сам бразилец хочет вернуться на родину.

У «Фламенго», понятное дело, нет столько денег, сколько у арабов. Как утверждает авторитетное бразильское издание Globo Esporte, клуб из Рио-де-Жанейро согласовал личный контракт с Венделом, но предложил «Зениту» всего € 13 млн за 100% прав на игрока. Не нужно быть экспертом, чтобы догадаться, как в Санкт-Петербурге ответят на этот оффер, учитывая, что чемпионы России покупали полузащитника у лиссабонского «Спортинга» за € 20,3 млн. В таком случае руководству «Фла» останется только одно: идти по пути «Коринтианса» и включать в сделку своих футболистов. На кого «Зенит» укажет.

Инсайдеры сообщили: «Фламенго» предложил «Зениту» форварда Габриэла Барбозу по прозвищу Габигол. Короля Южной Америки, провалившегося с треском в Европе – «Интере» и «Бенфике». По данным Metaratings, главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака кандидатура Габигола не устраивает. Вместо него «Зенит» может обменять Вендела на центрального нападающего Педро Абреу. Во «Фла», согласно источнику, не очень-то хотят расставаться со своим лучшим бомбардиром, тем не менее переговоры продолжаются.

26-летнего Педро Абреу не нужно путать с 17-летним вингером Педро Энрике из «Коринтианса», которого «Зенит» уже купил и ждёт в феврале 2024-го. Это классический центрфорвард, зрелый и опытный игрок – участник ЧМ-2022 в составе сборной Бразилии. Достаточно высокий, физически сильный. Педро не попадал в основу «селесао» на чемпионате мира, был сменщиком Ришарлисона и Габриэла Жезуса. В последнем туре группового этапа он вышел на замену в матче с Камеруном (0:1) за полчаса до финального свистка. В четвертьфинале с Хорватией, который бразильцы проиграли по пенальти, Педро появился на поле в концовке второго тайма и сыграл ещё около 40 минут. В серии 11-метровых, в отличие от Родриго и Маркиньоса, свой удар с «точки» реализовал.

В сборной Бразилии Педро дебютировал в ноябре 2020-го, но стабильно стал вызываться в национальную команду только с прошлой осени. Пока у нападающего шесть матчей за «селесао» и всего один гол в товарищеской встрече с Тунисом. Во «Фламенго» его роль, конечно, более значимая.

Зико экс главный тренер ЦСКА: «На мой взгляд, в Бразилии нет лучше нападающего, чем Педро. Просто нет! Он может играть без мяча, но у него хватит терпения дождаться своих моментов. Даже если он получит мяч три раза за матч, он забьёт два гола и отдаст кому-нибудь голевую передачу. Его видение игры и действия в штрафной — фантастика!»

В сезоне-2023 в основных турнирах – чемпионате, Кубке и Суперкубке Бразилии, а также Кубке Либертадорес (аналоге Лиги чемпионов) – Педро забил 13 мячей и сделал одну голевую передачу за 23 матча. Ещё четыре мяча он положил в двух играх клубного чемпионата мира в ворота египетского «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии. В общем, со своей задачей бомбардира справляется, хотя результативность в Серии А могла бы быть и повыше: только четыре гола, тогда как годом ранее было 11.

На первый взгляд Педро может показаться каким-то корявым нападающим. Он не обладает высокой скоростью, у него нет техники лучших бразильских игроков, а попытки обыгрыша один в один иногда наводят на мысль, что парень себя переоценивает. Но Педро – типичная «девятка». Умение цепляться за мяч и сохранять его, движение без мяча и реакция на эпизоды, ведение единоборств и игра головой – всё это сильные качества потенциального новичка «Зенита». У него есть «чувство гола». Он может сыграть и нестандартно, любит подыгрывать пятками.

Педро, как и любой бразилец, мечтал заиграть в Европе. Пока у него был один шанс. Нападающий раскрутил свою карьеру в составе «Флуминенсе» (принципиального соперника «Фла»!) и в сентябре 2019-го был продан в «Фиорентину» за € 11 млн. Однако в Италии задержался лишь на четыре с половиной месяца, после чего ушёл во «Фламенго». Бразилец принял участие только в четырёх матчах Серии А, причём каждый раз выходил на замену и отыграл в общей сумме всего час. Главный тренер Винченцо Монтелла (тот самый, что зачехлил в Турции Артёма Дзюбу) сделал ставку на Кевина-Принса Боатенга и Душана Влаховича, а в Педро не поверил. Возможно, нападающему помешали раскрыться в Италии последствия травмы. С августа 2018-го по март 2019-го он восстанавливался от разрыва крестообразной связки колена, потом ещё месяц залечивал повреждение бедра.

Если «Зенит» подпишет бразильца из «Фламенго», то, возможно, Семак опять вынужден будет упрощать игру команды, как было при паре форвардов Дзюба – Азмун. В распоряжении тренера окажется набор нападающих, чья сила – игра в штрафной. Прежде всего Педро и Сергеев. Хотя и Кассьерра начинает напоминать себя периода «Сочи». При этом «Зенит» потеряет быстрых, техничных и креативных хавбеков (Малком, Вендел), которые любили комбинировать и завязывали игру чемпионов России.