Бышовец: Семака всегда отличала высокая культура. На эти качества сегодня нет спроса

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался о наставнике «Зенита» Сергее Семаке.
«У нас с Серёжей украинские корни. Он воспитанник луганского спортинтерната. Я хорошо знал тренера, его воспитавшего, — Дабижу. Конечно, я наблюдал за Семаком. Не так, как за Михайличенко с 12 лет или Добровольским — с 16, но он тоже с юности был в поле моего зрения. На моём веку было достаточное количество игроков, но Сергея отличали редкие нравственные качества, высокий уровень образования, исключительный профессионализм, общая культура. На эти достоинства сегодня нет спроса. А у Семака всё это есть. У него хорошая семья, и это тоже говорит о том, что я оцениваю его правильно», — сказал Бышовец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 31 июля 2023
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