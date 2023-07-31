В «Кайрате» подтвердили переговоры с «Зенитом» по переходу молодого защитника

Спортивный директор алма-атинского «Кайрата» Константин Лежнёв подтвердил факт переговоров с санкт-петербургским «Зенитом» по переходу защитника казахстанского клуба Султана Аскарова. Функционер отметил, что речь идёт о просмотре футболиста.
«Мы действительно общались с «Зенитом» по Аскарову, готовы его отпустить. Мяч сейчас на стороне «Зенита», ждём их ответа в ближайшее время. Пока речь идёт о просмотре футболиста», — приводит слова Лежнёва «РИА Новости Спорт».
Ранее об интересе «Зенита» к 19-летнему защитнику сообщили казахстанские СМИ. Отмечается, что Аскаров привлёк к себе внимание во время просмотра скаутами петербуржцев игр юношеских и молодёжных команд «Кайрата».
Аскаров играл только за «Кайрат-Жастар» в Первой лиге Казахстана. Защитник провёл 20 матчей и отметился в них двумя забитыми мячами.
- 31 июля 2023
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