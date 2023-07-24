Первая лига: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 24 июля, были сыграны последние два матча 2-го тура Мелбет Первой Лиги-2023/2024. «Алания» дома обыграла «Нефтехимик» с минимальным счётом (1:0), а московское «Торпедо» на последних минутах вырвало победу у «Химок» — 2:1.

Все результаты матчей 2-го тура Первой лиги:

«СКА» Хабаровск – «Тюмень» — 2:0;

«Енисей» – «Ленинградец» — 0:1;

«КАМАЗ» – «Кубань» — 2:0;

«Волгарь» – «Акрон» — 1:4;

«Сокол» – «Шинник» — 3:2;

«Арсенал» – «Динамо» Махачкала — 0:0;

«Черноморец» – «Родина» — 0:0;

«Алания» – «Нефтехимик» — 1:0;

«Химки» – «Торпедо» — 1:2.

Во втором туре Первой лиги были зафиксированы только две ничьи (обе безголевые). На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Акрон», набравший шесть очков. Следом за командой из Тольятти идут «СКА-Хабаровск» и московское «Торпедо».