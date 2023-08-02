«Вольфсбург» договорился с «Сассуоло» о переходе Рожерио, который был интересен «Спартаку»

Немецкий «Вольфсбург» смог договориться с «Сассуоло» по трансферу защитника итальянского клуба Рожерио, который ранее мог перейти в московский «Спартак», но трансфер сорвался. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

По информации источника, клубы уже полностью договорились по переходу бразильского футболиста, между ними уставлено устное соглашение о трансфере игрока. Сделка будет полностью закрыта в ближайшие 24 часа.

Напомним, вечером 19 июля сообщалось, что переход защитника «Сассуоло» Рожерио в «Спартак» сорвался, хотя стороны были близки к договорённости по переходу бразильца. Позже директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал срыв переговоров, сказав, что сделку отменили по этическим причинам, не желая «иметь дело с русскими».