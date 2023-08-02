Новиков: у Чалова есть шансы стать лучшим бомбардиром в РПЛ этого сезона

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал старт сезона-2023/2024 для армейцев в чемпионате России и высказался насчёт нападающего команды Фёдора Чалова.

«Сможет ли ЦСКА стать чемпионом в этом году? Пока рано об этом говорить, пусть пройдет хотя бы туров шесть, а потом можно будет порассуждать об этом. Было необязательное поражение от «Урала», а по игре с «Ахматом» судить сложно — очень уж неоднозначный поединок получился. Нужны ли еще трансферы ЦСКА? Мне кажется, что кого-то купят, но руководству виднее, какую позицию усиливать.

Что думаю о шансах Чалова на титул лучшего бомбардира РПЛ этого сезона? Хочется пожелать Фёдору всяческих успехов, он очень талантливый парень. Конечно, у него есть шансы. Если он будет забивать по три гола с пенальти регулярно за матч, то точно станет лучшим бомбардиром (смеётся). Но, про пенальти, я, конечно, шучу, дело не в них, а в таланте Чалова, он вполне способен стать лучшим бомбардиром этого сезона в РПЛ», — приводит слова Новикова издание «РБ Спорт».