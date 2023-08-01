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Чалов, Смолов и Тикнизян — в символической сборной 2-го тура РПЛ по версии WhoScored

Чалов, Смолов и Тикнизян — в символической сборной 2-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Статистический портал WhoScored представил символическую сборную лучших игроков 2-го тура РПЛ сезона-2023/2024.

Лучшим игроком тура стал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, получивший оценку 8,7. Вторым стал форвард «Динамо» Фёдор Смолов (8,5). Третье место разделили полузащитник «Факела» Никита Моцпан и защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, получившие оценку 8,2.

Полностью символическая сборная 2-го тура РПЛ по версии WhoScored выглядит следующим образом:

Александр Максименко («Спартак», 7,9) — Владимир Полуяхтов («Оренбург», 7,1), Кайо («Краснодар», 8,0), Матис Перес («Оренбург», 7,7), Наир Тикнизян («Локомотив», 8,2) — Александр Ерохин («Зенит», 7,6), Никита Моцпан («Факел», 8,2) — Фёдор Чалов (ЦСКА, 8,7), Фёдор Смолов («Динамо», 8,5), Антон Заболотный (ЦСКА, 7,7), Константин Тюкавин («Динамо», 7,7).

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