Трансфер Соколова в «Пари НН» сорвался. У игрока проблемы из-за последствий коронавируса

У «Пари НН» сорвался трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Артёма Соколова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клубы согласовали трансфер полузащитника за 35 млн рублей, но на медосмотре у Соколова выявили осложнения на фоне перенесённой коронавирусной инфекции. В итоге Соколов вернулся в «Крылья», где и будет проходить лечение в одной из самарских клиник.
Ранее появлялась информация, что 20-летний футболист перейдёт в «Пари Нижний Новгород», где провёл вторую часть прошлого сезона на правах аренды.
Всего в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Артём Соколов провёл 18 матчей за «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород», в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника три игры в Фонбет Кубке России.
- 2 августа 2023
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