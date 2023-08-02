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«Пари НН» объявил о трансфере воспитанника «Интера» Зе Турбо

«Пари НН» объявил о трансфере воспитанника «Интера» Зе Турбо
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«Пари Нижний Новгород» на своём официальном сайте объявил о переходе Жозе Корреа, больше известного как Зе Турбо. Уроженец Гвинеи-Бисау подписал трёхлетний контракт с нижегородским клубом. За новую команду он будет выступать под девятым номером.

Фото: Пресс-служба «Пари НН»

Отметим, Зе Турбо — воспитанник «Реала», «Спортинга» и миланского «Интера». В 2015 году он перешёл из академии «Интера» в основную команду «нерадзурри». Позже выступал за ФК «Тондела» (Португалия), «Марбелья» (Испания), «Катания» (Италия), «Ольяненсе» (Потругалия), «Ньюэллс Олд Бойз» (Аргентина), «Насьональ» (Парагвай), «Шаффхаузен» (Швейцария), «Грасхоппер» (Швейцария), «Наньтун Чжиюнь» (КНР) и «Аль-Мархия» (Катар). Также на его счету матч за сборную Гвинеи-Бисау.

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