«Пари НН» объявил о трансфере воспитанника «Интера» Зе Турбо
Поделиться
«Пари Нижний Новгород» на своём официальном сайте объявил о переходе Жозе Корреа, больше известного как Зе Турбо. Уроженец Гвинеи-Бисау подписал трёхлетний контракт с нижегородским клубом. За новую команду он будет выступать под девятым номером.
Фото: Пресс-служба «Пари НН»
Отметим, Зе Турбо — воспитанник «Реала», «Спортинга» и миланского «Интера». В 2015 году он перешёл из академии «Интера» в основную команду «нерадзурри». Позже выступал за ФК «Тондела» (Португалия), «Марбелья» (Испания), «Катания» (Италия), «Ольяненсе» (Потругалия), «Ньюэллс Олд Бойз» (Аргентина), «Насьональ» (Парагвай), «Шаффхаузен» (Швейцария), «Грасхоппер» (Швейцария), «Наньтун Чжиюнь» (КНР) и «Аль-Мархия» (Катар). Также на его счету матч за сборную Гвинеи-Бисау.
Комментарии
- 2 августа 2023
-
14:51
-
14:47
-
14:33
-
14:31
-
14:25
-
14:25
-
14:19
-
14:13
-
14:10
-
14:04
-
13:57
-
13:53
-
13:49
-
13:45
-
13:40
-
13:33
-
13:24
-
13:16
-
13:05
-
13:03
-
12:41
-
12:28
-
12:27
-
12:16
-
12:14
-
12:09
-
12:06
-
12:06
-
11:57
-
11:41
-
11:35
-
11:32
-
11:31
-
11:27
-
11:02
Партнерский контент