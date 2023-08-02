«Бавария» обыграла «Ливерпуль» со счётом 4:3 в товарищеском матче

Сегодня, 2 августа, в товарищеском матче встретились немецкая «Бавария» и английский «Ливерпуль». Игра проходила на национальном стадионе в Сингапуре и завершилась результативной победой мюнхенской команды со счётом 4:3.

Счёт в матче уже на второй минуте открыл вингер «Ливерпуля» Коди Гакпо. В середине первого тайма Вирджил ван Дейк удвоил преимущество мерсисайдцев. Однако «Бавария» достаточно быстро отыгралась — на 33-й минуте забил Серж Гнабри, а на 42-й — Лерой Зане.

Во втором тайме «Ливерпуль» опять забил первым, взятие ворот оформил Луис Диас. «Бавария» сумела ответить двумя голами в исполнении Йосипа Станишича и Франса Кретцига, что позволило немецкому коллективу выйти из этой игры победителем.