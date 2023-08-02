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«Бавария» обыграла «Ливерпуль» со счётом 4:3 в товарищеском матче

«Бавария» обыграла «Ливерпуль» со счётом 4:3 в товарищеском матче
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Сегодня, 2 августа, в товарищеском матче встретились немецкая «Бавария» и английский «Ливерпуль». Игра проходила на национальном стадионе в Сингапуре и завершилась результативной победой мюнхенской команды со счётом 4:3.

Счёт в матче уже на второй минуте открыл вингер «Ливерпуля» Коди Гакпо. В середине первого тайма Вирджил ван Дейк удвоил преимущество мерсисайдцев. Однако «Бавария» достаточно быстро отыгралась — на 33-й минуте забил Серж Гнабри, а на 42-й — Лерой Зане.

Во втором тайме «Ливерпуль» опять забил первым, взятие ворот оформил Луис Диас. «Бавария» сумела ответить двумя голами в исполнении Йосипа Станишича и Франса Кретцига, что позволило немецкому коллективу выйти из этой игры победителем.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
02 августа 2023, среда. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
3 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Гакпо – 2'   2:0 ван Дейк – 28'   2:1 Гнабри – 33'   2:2 Зане – 42'   3:2 Диас – 66'   3:3 Станишич – 80'   3:4 Кретциг – 90+1'
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