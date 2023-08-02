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2DROTS — «Сахалин»: первый тайм прошёл без голов

2DROTS — «Сахалин»: первый тайм прошёл без голов
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Сегодня, 2 августа, проходит матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между московским 2DROTS и южно-сахалинским «Сахалином». Команды играют на стадионе «Москвич» в Москве. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Яном Марушко (Самара). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Кубок России. 1/256 финала
02 августа 2023, среда. 19:30 МСК
2DROTS
Москва
2-й тайм
0 : 0
Сахалин
Южно-Сахалинск

Несмотря на то, что 2DROTS создали несколько голевых моментов в концовке первого тайма, один раз даже попав в штангу, счёт в матче остался прежним — 0:0.

Напомним, всего в этом сезоне в Кубке России примут участие три медийные команды. Это на одну больше, чем в прошлом году — 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа». В прошлом сезоне в Кубке выступали 2DROTS и «Амкал». Отметим, что все медийные клубы представляют Москву. Медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов.

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