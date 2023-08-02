Лучший бомбардир чемпионата Украины близок к переходу в клуб испанской Примеры

Украинский нападающий «Днепра-1» Артём Довбик близок к переходу в испанскую «Жирону». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, сделка находится в процессе. Переговоры уже близки к финальной стадии. 50% от суммы, которую заплатит «Жирона», получит датский «Мидтьюлланн», которому Довбик принадлежал с 2018 по 2020 год.
Игрок стал лучшим бомбардиром прошлого сезона чемпионата Украины, забив 24 гола в 30 матчах. Довбик выступает за «Днепр-1» с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025-го.
Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Испании «Жирона» финишировала на десятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 49 очков. Новый сезон Примеры стартует 11 августа. В матче 1-го тура команда встретится с «Реалом Сосьедад». Игра состоится 12 августа, начало – в 18:00 мск.
- 2 августа 2023
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