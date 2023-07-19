«Барселона» объявила о возвращении воспитанника Ориоля Ромеу
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Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу подписал трёхлетний контракт с «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых на официальном сайте.
31-летний Ромеу начинал карьеру в академиях «Ульдеконы» и «Эспаньола», но семь лет провёл в структуре «Барселоны» (с 2004 по 2011 год). Затем он выступал за «Челси», «Валенсию», «Штутгарт», «Саутгемптон», а с 2022-го представлял «Жирону».
Ориоль Ромеу стал бюджетной альтернативой Серхио Бускетсу, не пожелавшему продлевать контракт с клубом. Испанский ветеран ушёл в американский «Интер Майами», а «Барселона» пыталась подписать ряд других футболистов, но не смогла этого сделать из-за плохого финансового положения.
В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу». Видеоролик:
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