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«Барселона» объявила о возвращении воспитанника Ориоля Ромеу

«Барселона» объявила о возвращении воспитанника Ориоля Ромеу
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Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу подписал трёхлетний контракт с «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых на официальном сайте.

31-летний Ромеу начинал карьеру в академиях «Ульдеконы» и «Эспаньола», но семь лет провёл в структуре «Барселоны» (с 2004 по 2011 год). Затем он выступал за «Челси», «Валенсию», «Штутгарт», «Саутгемптон», а с 2022-го представлял «Жирону».

Ориоль Ромеу стал бюджетной альтернативой Серхио Бускетсу, не пожелавшему продлевать контракт с клубом. Испанский ветеран ушёл в американский «Интер Майами», а «Барселона» пыталась подписать ряд других футболистов, но не смогла этого сделать из-за плохого финансового положения.

В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу». Видеоролик:

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