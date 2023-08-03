Английская футболистка рассказала о внезапном сообщении от Дэвида Бекхэма в 5 утра

Нападающий женской сборной Англии Лорен Джеймс рассказала о неожиданном сообщении от Дэвида Бекхэма – легенда мирового футбола ранним утром субботы поздравил соотечественницу с победным голом в ворота Дании на чемпионате мира.

«Было около пяти утра, и когда я увидела сообщение, то подумала на миг, это правда? Я правильно прочитала? Очевидно, в тот момент я почувствовала гордость, это было немного похоже на «вау»: кто-то, у кого была невероятная карьера, тоже это видел?!» – сказала Джеймс в интервью, вышедшем на You-Tube-канале сборной Англии.

Гол 21-летней Лорен, забитый на шестой минуте встречи с датчанками, оказался единственным в матче, принеся сборной Англии вторую победу на турнире. В третьем туре группового этапа англичанки разгромили Китай (6:1), а Джеймс оформила дубль и ассистентский хет-трик. С максимальным показателем (три победы в трёх матчах), женская команда Англии вышла в плей-офф с первого места.