Футболистка сборной Англии не пожала руку судье после матча

Футболистка сборной Англии, играющая на позиции защитника, Люси Бронз пренебрежительно отнеслась к рукопожатию с судьей после матча с командой Китая в рамках третьего тура чемпионата мира – 2023, тем самым выразив своё недовольство решениями VAR.
Напомним, команда Англии с первого места в группе D вышла в плей-офф турнира. В матче третьего тура англичанки со счётом 6:1 разгромили китаянок. Однако фаворитки не досчитались одного гола: результативный удар Лорен Джеймс был признан VAR выполненным из офсайда, а Бронз, по версии судей, и стала помехой для года Джеймс, выбрав неверную позицию.
Позднее, уже во втором тайме Бронз снова стала центром разбирательства VAR. Система посчитала, что Люси сыграла рукой, и судья назначил пенальти в ворота Англии, который китаянки реализовали.
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