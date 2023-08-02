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Футболистка сборной Англии не пожала руку судье после матча

Футболистка сборной Англии не пожала руку судье после матча
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Футболистка сборной Англии, играющая на позиции защитника, Люси Бронз пренебрежительно отнеслась к рукопожатию с судьей после матча с командой Китая в рамках третьего тура чемпионата мира – 2023, тем самым выразив своё недовольство решениями VAR.

Напомним, команда Англии с первого места в группе D вышла в плей-офф турнира. В матче третьего тура англичанки со счётом 6:1 разгромили китаянок. Однако фаворитки не досчитались одного гола: результативный удар Лорен Джеймс был признан VAR выполненным из офсайда, а Бронз, по версии судей, и стала помехой для года Джеймс, выбрав неверную позицию.

Позднее, уже во втором тайме Бронз снова стала центром разбирательства VAR. Система посчитала, что Люси сыграла рукой, и судья назначил пенальти в ворота Англии, который китаянки реализовали.

ЧМ-2023 (ж). Группа D. 3-й тур
01 августа 2023, вторник. 14:00 МСК
Китай (ж)
Окончен
1 : 6
Англия (ж)
0:1 Руссо – 4'   0:2 Хемп – 26'   0:3 Джеймс – 41'   1:3 Wang – 57'   1:4 Джеймс – 65'   1:5 Келли – 77'   1:6 Дэйли – 84'
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