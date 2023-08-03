Неймар в шутку ударил новичка «ПСЖ» Ли Кан Ина, кореец забавно отреагировал. Видео
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В социальных сетях нападающего французского «ПСЖ» Неймара появилось забавное видео с участием новичка парижан полузащитника Ли Кан Ина.
Ли Кан Ин беседовал ещё с одним партнёром по команде в момент, когда Неймар неожиданно решил ударить корейского футболиста по ноге, чтобы привлечь его к съёмкам своего видео. По реакции новичка «ПСЖ» можно сделать вывод, что он не ожидал такого от бразильского форварда — лицо игрока выражало злость и некоторую боль от удара. Закончилось видео Неймара на положительной ноте — Ли Кан Ин всё-таки улыбнулся и поприветствовал зрителей ролика.
Отметим, что сейчас «ПСЖ» находится в Южной Корее, родной стране Ли Кан Ина. Там парижане проводят один из этапов предсезонных сборов.
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