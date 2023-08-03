Полузащитник «ПСЖ» рассказал, как в Южной Корее относятся к футболу

Полузащитник французского «ПСЖ» Ли Кан Ин рассказал, как болельщики в его родной Южной Корее относятся к футболу.
«Для меня и моей команды большая честь приехать в Корею, потому что это особенное место для меня. Завтра состоится матч, и мы постараемся добиться хорошего результата, показав хорошую игру. Мне приятно быть здесь вместе с хорошими игроками в составе хорошей команды.
Как корейские болельщики относятся к футболу? Они очень интересуются им и любят смотреть матчи. Здесь всё есть для игры в футбол. Надеюсь, что наш матч получится отличным!» — приводит слова Ли Кан Ина официальный сайт «ПСЖ».
«ПСЖ» продолжает свои предсезонные сборы, которые клуб проводит в Азии. 2 августа парижане прилетели в Южную Корею.
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