Южная Корея — Германия: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023

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Сборные Южной Кореи и Германии объявили стартовые составы команд на матч 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии, который пройдёт сегодня, 3 августа. Стартовый свисток в игре прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Стартовый состав Южной Кореи: Ким, Шим, Ли, Ким, Чу, Чо, Чан, Чанг, Чой, Фэйр.

Стартовый состав Германии: Фромс, Хагель, Гендрих, Хут, Гедеринг, Обердорф, Попп, Дабритц, Бюль, Бранд, Шюллер.

Сборная Южной Кореи проиграла оба своих предыдущих матча на чемпионате мира 2023 года, уступив Колумбии (0:2) и Марокко (0:1). Немецкая национальная команда добилась разгромной победы над Марокко (6:0), однако уступила колумбийкам (1:2).

Параллельно игре Южной Кореи и Германии пройдёт и встреча Марокко и Колумбии.