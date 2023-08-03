«Габала» проиграла «Омонии» и закончила выступление в Лиге конференций

Сегодня, 3 августа, состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между кипрской «Омонией» и азербайджанской «Габалой». Игра началась в 20:00 мск. В первом матче этого противостояния победу одержала «Омония» со счётом 3:2.

Уже на пятой минуте украинский полузащитник киприотов Роман Безус открыл счёт в матче, а на 30-й минуте оформил дубль. Ещё спустя восемь минут венгр Адам Ланг забил третий гол «Омонии». Во втором тайме «Габала» отыграла один мяч усилиями нигерийца Ахмеда Исая. Однако кипрская команда почти сразу ответила на пропущенный мяч своим голом. Отличился Вилли Семедо. Итоговый счёт — 4:1 в пользу «Омонии».

В следующем раунде квалификации «Омония» встретится с победителем пары «Прогресс Нидеркорн» — «Мидтьюллан».