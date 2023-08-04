Билеты на первый выездной матч Месси в составе «Интер Майами» были распроданы за 10 минут
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На первом гостевом матче «Интер Майами» с участием Лионеля Месси ожидается аншлаг, сообщает Bloomberg.
В 1/8 финала Кубка лиг «Интер Майами» встретится с «Далласом». Билеты на этот матч были выкуплены за 10 минут. Отмечается, на такой интерес к матчу повлияло то, что в этой встрече вероятнее всего сыграет аргентинский нападающий Лионель Месси.
Самые дешевые места были доступны за $ 299 долларов, а официальные перепродажные билеты стоят более $ 600.
Стадион в северном пригороде Далласа вмещает около 20 000 человек.
Напомним, в прошлом матче 1/16 финала Кубка лиг с «Орландо» аргентинский нападающий оформил дубль.
Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
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