Билеты на первый выездной матч Месси в составе «Интер Майами» были распроданы за 10 минут

На первом гостевом матче «Интер Майами» с участием Лионеля Месси ожидается аншлаг, сообщает Bloomberg.

В 1/8 финала Кубка лиг «Интер Майами» встретится с «Далласом». Билеты на этот матч были выкуплены за 10 минут. Отмечается, на такой интерес к матчу повлияло то, что в этой встрече вероятнее всего сыграет аргентинский нападающий Лионель Месси.

Самые дешевые места были доступны за $ 299 долларов, а официальные перепродажные билеты стоят более $ 600.

Стадион в северном пригороде Далласа вмещает около 20 000 человек.

Напомним, в прошлом матче 1/16 финала Кубка лиг с «Орландо» аргентинский нападающий оформил дубль.

Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.