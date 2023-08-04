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Германия была не готова к провалу на ЖЧМ, команда не может вернуться на родину

Германия была не готова к провалу на ЖЧМ, команда не может вернуться на родину
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У женской сборной Германии возникли проблемы с возвращением домой после сенсационного вылета с чемпионата мира по футболу – 2023. Немецкие чиновники не ожидали, что их сборная вылетит с мундиаля на групповом этапе, поэтому не организовали авиаперелёт футболисток на родину.

Как информирует Bild, все рейсы из Австралии и Новой Зеландии в Германию заполнены. Немецким футболисткам придётся возвращаться домой не в полном составе, а небольшими группами – по несколько человек на разных рейсах.

Напомним, Германия впервые в своей истории не смогла выйти в плей-офф женского чемпионата мира. Отметим, что немки дважды в своей истории выигрывали женский чемпионат мира по футболу. Это случалось в 2004 и 2007 годах. В 1995 году Германия брала серебряные медали мирового первенства.

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