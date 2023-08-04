Германия была не готова к провалу на ЖЧМ, команда не может вернуться на родину

У женской сборной Германии возникли проблемы с возвращением домой после сенсационного вылета с чемпионата мира по футболу – 2023. Немецкие чиновники не ожидали, что их сборная вылетит с мундиаля на групповом этапе, поэтому не организовали авиаперелёт футболисток на родину.
Как информирует Bild, все рейсы из Австралии и Новой Зеландии в Германию заполнены. Немецким футболисткам придётся возвращаться домой не в полном составе, а небольшими группами – по несколько человек на разных рейсах.
Напомним, Германия впервые в своей истории не смогла выйти в плей-офф женского чемпионата мира. Отметим, что немки дважды в своей истории выигрывали женский чемпионат мира по футболу. Это случалось в 2004 и 2007 годах. В 1995 году Германия брала серебряные медали мирового первенства.
- 4 августа 2023
-
11:04
-
10:56
-
10:45
-
10:44
-
10:27
-
10:18
-
10:07
-
09:56
-
09:55
-
09:45
-
09:31
-
09:29
-
09:20
-
09:12
-
09:04
-
08:56
-
08:52
-
08:46
-
08:31
-
08:30
-
08:02
-
07:51
-
07:23
-
06:58
-
06:45
-
06:40
-
06:32
-
06:19
-
06:07
-
05:59
-
05:50
-
05:48
-
05:45
-
05:40
-
04:52