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Видеообзор матча РПЛ «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород»

Видеообзор матча РПЛ «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород»
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Сегодня, 4 августа, состоялся матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти на 29-й минуте. Главный судья встречи Артём Любимов назначил 11-метровый удар за игру рукой Николая Калинского в своей штрафной.

Таким образом, «Краснодар» добыл третью победу в трёх стартовых турах чемпионата России и с девятью очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В активе «Пари Нижний Новгород» всего одно набранное очко (ни одного забитого мяча), команда Сергея Юрана занимает 13-е место.

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